Ema: Pfizerjevo cepivo se lahko shranjuje v hladilniku do enega meseca

Odbor za človeška zdravila Evropske agencije za zdravila (Ema) je priporočil spremembo pogojev skladiščenja cepiva Comirnaty proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Kot so zapisali, se lahko cepivo pri običajnih temperaturah hladilnika hrani do 31 dni. Doslej so ga lahko na temperaturi od dve do osem stopinj Celzija hranili samo pet dni.

Sprememba velja za neodprte viale, so še sporočili. Odločitev so sprejeli po preučitvi študij stabilnosti cepiva, ki sta jih predložila proizvajalca. "Ema je v stalnem dialogu z imetniki dovoljenj za promet s cepivi proti covidu-19, medtem ko si ti prizadevajo izboljšati proizvodnjo, da bi povečali distribucijo cepiv v EU,"je zapisal evropski regulator.