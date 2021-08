Ema potrdila nove stranke učinke cepiva Johnsona & Johnsona

Evropska agencija za zdravila (Ema) je potrdila, da je znižana raven trombocitov v krvi povezana s cepivom proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. Stranska učinka tega cepiva pa sta tudi omotica in šumenje v ušesih. Poudarili so, da razmerje med koristmi in tveganji cepljenja s tem cepivom ostaja nespremenjeno.

Cepivo podjetja Janssen FOTO: Dreamstime Emin odbor za varnost zdravil (PRAC) je po preučitvi dostopnih podatkov, vključno s primeri stranskih učinkov in znanstveno literaturo, priporočil dopolnitev informacij o cepivu podjetja Johnson & Johnson s trombocitopenijo oziroma znižano ravnjo trombocitov v krvi kot neželenim stranskim učinkom. Priporočil je še, da se trombocitopenija, ki trenutno velja za pomembno potencialno tveganje, označi za pomembno prepoznano tveganje. PRAC je ugotovil še, da so s cepivom proti covidu-19 tega ameriškega proizvajalca povezani tudi primeri omotice in šumenja v ušesih. Priporočil je, da se tudi ta neželena stranska učinka dodata med informacije o izdelku, so zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani Eme. Poudarili so, da razmerje med koristmi in tveganji cepljenja s tem cepivom ostaja nespremenjeno. Ema je sicer v preteklosti večkrat poudarila, da koristi cepiva pretehtajo morebitna tveganja. Odbor za varnost zdravil je razpravljal tudi o primerih motenj menstrualnega ciklusa po cepljenju proti covidu-19. Ugotovil je, da ni vzročno-posledične povezave med cepivi in tovrstnimi motnjami.