EMA preiskuje primere krvnih strdkov po cepljenju s cepivom Johnson & Johnsona

Kot so sporočil iz Eme, se je en primer zgodil med kliničnim testiranjem, trije pa med cepljenjem v ZDA. Eden od njih je bil smrten.

EMA je sporočila, da je odbor za varnost zdravil začel pregled, med katerim bo ocenil poročila o trombemboličnih dogodkih pri ljudeh, ki so se cepili s tem cepivom. Gre za štiri resne primere neobičajnih krvnih strdkov z nizkimi trombociti po cepljenju s cepivom Johnson & Johnson.

EMA preiskavo začenja nekaj dni po tem, ko je sporočila, da gre pri podobnih krvnih strdkih po cepljenju s cepivom AstraZenece za redek stranski učinek.

Agencije je sicer danes še razširila preiskavo cepiva AstraZenece. Kot so pojasnili, preiskujejo pet primerov sindroma kapilarnega prepuščanja, pri katerem prihaja do uhajanja tekočine iz krvnih žil, kar povzroča otekanje tkiva in padec krvnega tlaka.

Cepivi Johnson & Johnsona in AstraZenece uporabljata podobno adenovirusno vektorsko tehnologijo.