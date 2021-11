Ema priporočila uporabo Pfizerjevega cepiva za otroke od 5. do 11. leta

Evropska agencija za zdravila je priporočila razširitev uporabe cepiva proti covidu-19 podjetij Pfizer/BioNTech na otroke, stare od pet do vključno enajst let. Za mlajše otroke priporoča manjši odmerek cepiva kot za druge, so sporočili.

Že konec maja je Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila cepivo Pfizerja in BioNTecha tudi za otroke med 12. in 15. letom starosti. Klinična študija, ki je vključevala 2260 mladostnikov v tej starostni skupini, je pokazala, da je cepivo varno in učinkovito. Julija pa je Ema odobrila tudi Modernino cepivo proti covidu-19 Spikevax. Posvetovalna skupina za cepljenje v Sloveniji je v začetku junija sporočila, da bo sledila smernicam Eme in tudi v Sloveniji omogočila cepljenje otrok, starejših od 12 let. Več sledi ... icon-expand Ema je danes priporočila uporabo Pfizerjevega cepiva za otroke od 5. do 11. leta. FOTO: Shutterstock