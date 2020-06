EMA priporočila uporabo remdesivirja za zdravljenje novega koronavirusa

Po tem, ko je uporabo remdesivirja za nujne primere že v začetku maja odobrila Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA), potem pa še Japonska in Južna Koreja, ga je zdaj priporočila tudi Evropska agencija za zdravila (EMA). Formalno mora zdaj to zdravilo, ki se ga sicer uporablja proti eboli, odobriti še Evropska komisija. Po poročanju tujih tiskovnih agencij naj bi se to zgodilo naslednji teden.

Mednarodna testiranja na več kot 1000 pacientih so dokazala, da jemanje remdesivirja v primeru obolenja zaradi covida-19 zdravljenje skrajša s 15 na 11 dni. Po drugi strani pa je neka druga študija, nedavno objavljena v znanstveni reviji Lancet, odkrila, da zdravljenje bolnikov z remdesivirjem "ne prinaša pomembnejših kliničnih koristi".

Kljub temu so v agenciji EMA ocenili, da remdesivir prinaša več koristi kot problemov. "Glede na dostopne podatke obstaja pozitivno razmerje med koristmi in nevarnostmi pri bolnikih s pljučnico, ki potrebujejo dodatni kisik, torej pri obolelih s hujšo obliko bolezni,"piše v utemeljitvi te evropske agencije, ki ima sedež v Haagu.