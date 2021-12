Ema priporočila uporabo zdravila RoActemra pri bolnikih s hudim potekom covida-19

V Veliki Britaniji od začetka tega leta spodbujajo uporabo omenjenega zdravila pri covidnih bolnikih, v ZDA pa je dovoljeno v nujnih primerih. Študija, ki so jo opravili znanstveniki na Univerzi v Oxfordu, je pokazala, da zdravljenje hudo bolnih covidnih bolnikov z RoActemro zmanjša tveganje za smrt v primerjavi s standardnim zdravljenjem.

Odbor za humana zdravila pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) je priporočil razširitev uporabe zdravila RoActemra (tocilizumab) za zdravljenje odraslih bolnikov s covidom-19, ki prejemajo zdravljenje s kortikosteroidi in potrebujejo dodaten kisik oziroma mehansko ventilacijo. Ema je ocenila, da koristi zdravila pretehtajo morebitna tveganja.

V študijo je bilo vključeno 4116 hospitaliziranih zaradi covida-19. Vsi so potrebovali dodaten kisik ali ventilator, v krvi pa so imeli povišano koncentracijo C-reaktivnega proteina (CRP), ki kaže na vnetje v telesu. Učinkovina je bila najbolj učinkovita, ko je bila uporabljena poleg kortikosteroidov, ki so se že pred tem izkazali kot učinkoviti pri covidnih pacientih.