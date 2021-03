Ema za uvrstitev hude alergijske reakcije med stranske učinke cepiva AstraZenece

Hudo alergijsko reakcijo oziroma anafilaksijo je treba dodati k možnim stranskim učinkom cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca, je sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema). To so priporočili, potem ko so ugotovili verjetno povezavo hude alergijske reakcije in cepiva v več primerih v Združenem kraljestvu. Posodobljena informacija o cepivu AstraZenece sicer ne zahteva nobenih sprememb pri cepljenju ljudi.

Ema "priporoča posodobitev informacij o proizvodu s tem, da se doda anafilaksijo in preobčutljivost (alergijski reakciji) kot stranska učinka",so zapisali v poročilu o zasedanju odbora, ki ocenjuje tveganje zdravil. "Posodobitev temelji na pregledu 41 poročil o morebitni anafilaksiji med okoli petimi milijoni cepljenj v Združenem kraljestvu,"so dodali."Po podrobnem pregledu podatkov je odbor ugotovil, da je povezava verjetna vsaj v nekaterih od teh primerov," so še zapisali. Anafilaksija oziroma huda alergijska reakcija je sicer znan stranski učinek pri cepivih. V informaciji o proizvodu za AstraZenecino cepivo tako že zdaj piše, da je treba ljudi za primer hude alergijske reakcije po cepljenju opazovati najmanj 15 minut. Ljudje, pri katerih se takšna reakcija pojavi po prvem odmerku, ne smejo prejeti drugega. Ta nasvet velja tudi za vsa druga cepiva, ki so že odobrena v EU, so še navedli na Emi. Posodobljena informacija o cepivu AstraZenece tako ne zahteva nobenih sprememb pri cepljenju ljudi.