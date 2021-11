EMA začela postopek odobritve zdravila proti covidu-19 xevudy

Strokovnjaki Evropske agencije za zdravila (EMA) bodo proučili vse podatke iz študij ter pretehtali tveganja in prednosti zdravila. Odločitev o zdravilu naj bi EMA predvidoma sporočila čez dva meseca. Da bi pospešili postopek, so strokovnjaki že pred oddajo vloge za odobritev preverili podatke laboratorijskih študij in poskusov na živalih. Poleg tega so prejeli rezultate študije o učinkovitosti zdravila pri odraslih z blagimi simptomi covida-19.

Xevudy (sotrovimab) je terapevtsko zdravilo na podlagi protivirusnih monoklonskih protiteles. Poleg tega so bile vložene še štiri vloge za odobritev. V EU so sicer trenutno odobrena tri zdravila za zdravljenje covidnih bolnikov.