Ema začela tekoči pregled novega zdravila za zdravljenje covida-19

Oralno protivirusno zdravilo molnupiravir je ameriško podjetje Merck Sharp & Dohme razvilo v sodelovanju s podjetjem Ridgeback Biotherapeutics. Namenjeno je zdravljenju covida pri odraslih osebah. Preliminarni rezultati laboratorijskih in kliničnih študij so pokazali, da molnupiravir lahko zmanjša zmožnost razmnoževanja virusa sars-cov-2 v telesu in tako prepreči hospitalizacijo ali smrt okuženih.