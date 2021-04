EMA začenja vnovično razpravo o cepivu AstraZenece

Evropska agencija za zdravila (EMA) danes začenja novo razpravo o varnosti cepiva proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Odbor za varnost zdravil se bo sicer sestal, potem ko so prejšnji teden v Nemčiji zaradi primerov strjevanja krvi pri mlajših preventivno priporočili cepivo AstraZenece le za starejše od 60 let.

Odbor agencije za varnost je v svoji zadnji oceni tega cepiva sredi marca sporočil, da je varno in učinkovito. Zagotovili so, da cepivo ni povezano s splošnim povečanjem tveganja za trombembolične dogodke ali krvne strdke. Niso pa mogli povsem izključiti povezave med cepivom ter redkimi in neobičajnimi, a zelo resnimi motnjami strjevanja krvi. To preiskujejo naprej.

Prejšnji teden so sicer poudarili, da za zdaj v okviru pregleda niso bili identificirani posebni dejavniki tveganja, kot so starost, spol ali predhodne motnje strjevanja krvi, za te zelo redke dogodke. Vzročno-posledična povezava s cepivom ni dokazana, vendar pri EMI priznavajo, da je možna, zato nadaljujejo analizo.

Že prejšnji teden se je v okviru agencije sestala skupina strokovnjakov, ki so razpravljali o tem, ali morda obstajajo določeni dejavniki tveganja za motnje strjevanja krvi po cepljenju z AstraZenecinim cepivom. O njenem poročilu in dodatnih analizah bo do petka na plenarnem zasedanju razpravljal odbor za varnost zdravil, ki se je sestal že prejšnji teden. Ob koncu zasedanja je mogoče pričakovati tudi posodobitev priporočila glede cepiva, ki ga izda EMA.

Ravno zaradi tovrstnih motenj so nekatere evropske države odločile, da bodo cepile samo ljudi nad določeno starostno mejo. Nazadnje je nemška stalna komisija za cepiva (Stiko) prejšnji teden priporočila, da s cepivom britansko-švedskega podjetja cepijo samo starejše od 60 let. Nemške zvezne in deželne oblasti so temu priporočilu sledile.

V Nemčiji so po podatkih Inštituta Paula Ehrlicha do prejšnjega tedna po cepljenju z AstraZeneco zabeležili 31 primerov tromboze možganskih ven in sinusov. Od tega so v 19 primerih poročali še o trombocitopeniji oziroma znižani koncentraciji krvnih ploščic oziroma trombocitov v krvi. Devet bolnikov je umrlo, so navedli na inštitutu. Med 31 primeri je bilo 29 žensk, starih od 20 do 63 let. Moška sta bila stara 36 in 57 let.