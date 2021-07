Ema odobrila cepivo Moderne za mladostnike od 12. leta dalje

Modernino cepivo proti covidu-19 Spikevax je že drugo cepivo, ki je v EU dovoljeno tudi za otroke in mladostnike. Ema je namreč konec maja že odobrila cepivo proti covidu ameriškega Pfizerja in nemškega BioTecha.

Moderna je za dovoljenje zaprosila na podlagi raziskave, ki so jo izvedli med 3732 mladostniki. Modernino cepivo se je pri tem po navedbah podjetja izkazalo za 100-odstotno učinkovito. Študija je pokazala, da je bil odziv protiteles med mladostniki od 12. do 17. leta primerljiva z odraslimi mladostniki med 18. in 25. letom. Podobno je z reakcijami po cepljenju in stranskimi učinki. Ti vključujejo bolečino in otekanje na mestu vboda, utrujenost, glavobole, bolečine v mišicah in sklepih, povečanje bezgavk, vročino, mravljinčenje in vrtoglavico. Reakcije so večinoma mile ali zmerne in izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju, so zapisali v Emi.