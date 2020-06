Ena na novo okužena oseba v Velenju, v celjski bolnišnici zaostrujejo ukrepe

Znani so novi podatki o trenutnih okužbah s koronavirusom v Sloveniji. V soboto so potrdili eno novo okužbo, in sicer na območju Velenja. Število trenutno aktivnih okužb je tako 35. V bolnišnicah se zdravi šest oseb, od tega ena na intenzivnem oddelku. Celjska bolnišnica pa medtem zaradi številnih kršitev zaostruje ukrepe. "Ker je k posameznim pacientom na obisk v istem dnevu prihajalo več obiskovalcev, bodo bolnišnični oddelki poslej vodili še dodatno kontrolo vstopa in bodo k pacientu spustili le enega obiskovalca na dan," so sporočili.

V Sloveniji so včeraj potrdili eno novo okužbo s koronavirusom. Okužena oseba prihaja z Velenja, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani sledilnika covid-19. Trenutno imamo skupno 35 aktivnih okužb. Šest oseb je hospitaliziranih, od tega ena potrebuje intenzivno nego. Število umrlih ostaja pri 109. icon-expand Na novo okužena oseba prihaja z Velenja. (Fotografija je simbolična.) FOTO: AP V Splošni bolnišnici (SB) Celje pa medtem nekoliko zaostrujejo ukrepe. "Srečujemo se s številnimi kršitvami, poskusi kršitev ukrepov, ki smo jih uvedli. Ker je k posameznim pacientom na obisk v istem dnevu prihajalo več obiskovalcev, bodo bolnišnični oddelki poslej vodili še dodatno kontrolo vstopa in bodo k pacientu spustili le enega obiskovalca na dan," so sporočili na Twitterju. Če bodo imeli v bolnišnici še naprej težave z zagotavljanjem spoštovanja ukrepov, s katerimi si prizadevajo za zmanjšanje tveganja za prenos okužbe z novim koronavirusom v bolnišnico, pa bodo morali omejitev obiskov spet poostriti, so še navedli.