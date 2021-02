Energetska revščina zaradi epidemije koronavirusa vse večja

Društvo Focus je ob podpori devetih organizacij vladi poslalo poziv, da s protikoronskimi ukrepi zajezi povečanje energetske revščine zaradi epidemije covida-19."Vlado RS pozivamo, da v t. i. PKP zakonu prepove odklop od električne energije in plina v času trajanja epidemije, socialno ogroženim dodeli nujna finančna sredstva za plačilo povečanih stroškov za energijo v času epidemije v višini najmanj 100 evrov ter dobaviteljem energije poplača dolgove gospodinjstev, ki so nastali v času epidemije covid-19, če je do dolga prišlo zaradi brezposelnosti odjemalca ali občutnega znižanja njegovih prihodkov v času epidemije covid-19,"so zapisali.