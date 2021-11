Življenjska doba virusa se izteka: 'Epidemija bi se lahko končala do februarja ali marca'

Dr. Borut Štrukelj je pozval k cepljenju, "saj se moramo nekako prebiti čez ta val". Na drugi strani pa je vendarle nekaj optimizma, če gre zaupati matematičnim modelom, kajti virus, kot pravi, kaže zmanjševanje števila mutacij, njegova življenjska doba pa se izteka. "To je matematični model. Mogoče bosta še dve ali tri mutacije na površinskemu S-proteinu virusa, glede na matematični model, ki ga opazujemo. Potem virus ne bo imel več svojih prostostnih stopenj. Po domače povedano, težje se bo prijemal in verjetno bo pandemija počasi prenehala."

Štrukelj pravi, da se bo to po izračunih zgodilo februarja ali marca. Ponovil je, da je sicer izredno težko predvideti. Kot dodaten razlog za bližanje konca epidemije je navedel tudi veliko virulentnost, ki smo ji priča. "Počasi bo zmanjkalo posameznikov, ki se bodo lahko še okužili," je povedal.

Prihajajo zdravila

Vse več upanja pa je, da bodo v boju s covidom uspešna tudi zdravila, ki jih svet nestrpno čaka. Britanci so prvi na svetu odobrili uporabo tablete molnupiravir ameriškega podjetja Merck, namenjene zdravljenju covida-19 pri odraslih. Jemanje teh tablet bi lahko – tako so pokazale klinične raziskave – pri covidnih bolnikih prepolovilo tveganje za hospitalizacijo in smrt. Iz Pfizerja pa so prav tako sporočili, da so razvili svoje tablete. Če jih vzame bolnik v prvih dneh po pojavu simptomov, zmanjšajo tveganje za hospitalizacijo ali smrt za kar 89 odstotkov. A ta oralna terapija še čaka na odobritev.

Štrukelj pravi, da so zdravila prelomnica. Molnupiravir, ki ga je razvila družba MSD, prepreči elongacijo verige virusa. "V virusnem genetskem materialu nastanejo napake, nastane nekoristna veriga oz. genski zapis in virus se ne more razmnoževati. Gre za kapsule, ki bi se prvih pet dni po začetku simptomov vzele dvakrat na dan po 800 miligramov."