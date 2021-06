Epidemija covida-19 lani najbolj zarezala v prihodke gostincev in organizatorjev potovanj

V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je bilo aktivnih 36.749 podjetij, kar predstavlja četrtino vseh aktivnih podjetij. Prihodki teh podjetij so se povečali za 0,6 odstotka, ustvarila so dva odstotka več dodane vrednosti. Zaposleni v teh podjetjih predstavljajo 9,7 odstotka vseh zaposlenih, v letu 2020 se je njihovo število povečalo za skoraj dva odstotka.

Več prihodka je bilo lani le v dejavnostih gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. V gradbeništvu je bilo lani 664 novih aktivnih podjetij. Nekaj več kot 20.000 podjetij je imelo 0,6 odstotka višje prihodke, ustvarila pa so za sedem odstotkov več dodane vrednosti.

Največji delež prihodka sicer ustvarijo v predelovalnih dejavnostih in trgovini, v katerih je tudi delež zaposlenih največji. V predelovalnih dejavnostih je bilo lani 0,9 odstotka več aktivnih podjetij, ki so ustvarila 4,7 odstotka manj prihodkov, a 1,9 odstotka več dodane vrednosti. V trgovini se je število aktivnih podjetij zmanjšalo za manj kot 1,5 odstotka, zmanjšalo se je tudi število zaposlenih. Podjetja so imela 34,1 milijarde evrov prihodkov oz. 8,2 odstotka manj kot leta 2019, ustvarila pa so 4,6 milijarde evrov dodane vrednosti oz. 3,5 odstotka manj kot leta 2019.

Podjetja na področju dejavnosti oskrbe z električno energijo, oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami in odpadki so ustvarila manj prihodkov in 10 odstotkov več dodane vrednosti. V dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro je bilo aktivnih 1362 podjetij, ki so ustvarila 3,5 odstotka manj prihodkov, dodana vrednost pa se je povečala za 12,7 odstotka. V dejavnosti oskrbe z vodo in ravnanja z odplakami in odpadki je bilo aktivnih 403 podjetij, ob 1,3 odstotka manjšem prihodku pa so ustvarila za 10,7 odstotka več dodane vrednosti.

Epidemija je precej okrnila tudi poslovanje potovalnih agencij in organizatorjev. Prebivalci Slovenije so lani zelo malo potovali, več kot polovica vprašanih v raziskavi o turističnih potovanjih domačega prebivalstva je kot razlog za to navedlo covid-19. To je vplivalo tudi na dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; na tem področju je bilo lani aktivnih 1004 podjetij. Zaradi pandemije so se njihovi prihodki v primerjavi z letom prej zmanjšali za 76,9 odstotka, ustvarjena dodana vrednost pa je bila nižja za 75,2 odstotka.