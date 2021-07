'Očitno se je eden od 'hribovcev' naučil brati': farmacevtska podjetja zavračajo krivdo

Ameriška farmacevtska podjetja se z večmilijardnimi poravnavami izmikajo prevzemanju odgovornosti, saj pogodbe povsem izključujejo kakršnokoli priznanje krivde. To jezi številne, ki jih je tako imenovana epidemija opioidov hudo prizadela. Poleg težav z odvisnostjo je veliko tudi smrti zaradi prevelikih odmerkov protibolečinskih tablet, ki so jih dobili na recept. Distributerji zdravil so se medtem iz ljudi, ki so postali odvisni od opioidov, celo norčevali. Podjetje Purdue Pharma pa se želi plačilu izogniti celo s stečajem.

Proizvajalec opioidov Johnson & Johnson in trije največji distributerji zdravil v državi so se v sredo dogovorili, da bodo plačali 26 milijard dolarjev (22,09 milijarde evrov) za poravnavo niza tožb, ki jim očitajo nepremišljeno in nezakonito delovanje pri spodbujanju prodaje opioidov na recept kljub temu, da so vedeli, da zdravila proti bolečinam povzročajo odvisnost in da je zaradi prevelikih odmerkov veliko primerov smrti, poroča The Guardian. Toda po objavi novice o poravnavi družba Johnson & Johnson še naprej vztraja, da so bila njihova dejanja "primerna in odgovorna". Distributerji pa so zatrdili, da še vedno "močno izpodbijajo vse obtožbe". Visoke globe za poravnavo zveznih obtožb so sicer plačevali že prej.

Tako imenovana epidemija opioidov je v dveh desetletjih terjala že več kot 600.000 življenj. Svojci prizadetih zdaj dogajanje javno kritizirajo in trdijo, da so odgovorne osebe iz farmacevtskih podjetij z manipulacijo zveznih regulatorjev in medicinske stroke povzročile najhujšo krizo oz. epidemijo opioidov v zgodovini ZDA. Poudarjajo še, da so regulatorje in medicinsko stroko v predpisovanje zdravil prepričevali z lažnimi trditvami o njihovi varnosti in učinkovitosti. Sina izgubila zaradi prevelikega odmerka, recept za protibolečinske tablete je dobil pri 11-letih Emily Walden, predsednica Fed Up-a, združenja družin, ki so se soočile s posledicami uporabe opioidov, je dejala, da so restitucijska plačila razmeroma majhna, zlasti zato, ker gre za ena izmed največjih podjetij v državi. "To ne bi smeli biti 'stroški poslovanja', le še en odpis davka," je dejala Waldnova. "Plačati morajo za to, kar so dejansko storili. Potem pa je treba zoper vodstvo vložiti kazenske ovadbe," je prepričana. Waldnova je svojega sina TJ-ja izgubila zaradi prevelikega odmerka opioidov. Ta je recept za protibolečinske tablete dobil pri 11 letih. "Mislim, da če bi šlo za kartel, ne bi dovolili, da se izognejo odgovornosti. Zakaj je torej drugače za korporacijo, ki je točno vedela, kaj počne? Vedeli so za škodo, ki je nastajala, in s svojim delom še kar nadaljevali. So se odgovornosti rešili s plačilom globe? V zaporih več let sedijo ljudje, ki so mamila ali prepovedane droge samo posedovali. Ti direktorji pa bodo na prostosti?" je dejala.

Distributerji so se iz ljudi, ki so postali odvisni od njihovih zdravil, celo norčevali Podjetje Johnson & Johnson je sicer v pravnih krogih znano po boju proti tožbam, toda glede opioidnih primerov se sodišča nekoliko izogiba. Leta 2019 je podjetju sodnik iz Oklahome namreč odredil, naj državi plača 465 milijonov ameriških dolarjev (395 milijonov evrov) odškodnine, vodstvo podjetja pa je označil za "le malo boljše" od vsiljevalcev drog. Prejšnji mesec se je družba tako na primer dogovorila, da bo plačala 230 milijonov dolarjev (195 milijonov evrov) in se s tem, po tožbi s strani newyorškega državnega tožilca, izognila sojenju pred poroto. V Zahodni Virginiji še vedno poteka sojenje treh distributerjev zdravil - McKesson, AmerisourceBergen in Cardinal Health. Tožilci so razkrili sramotno neizpolnjevanje zakonskih zahtev glede poročanja o in zaustavljanja sumljivo velikih naročil. Med letoma 2006 in 2014 so namreč v obtok vlili več kot 1 milijardo opioidnih zdravil proti bolečinam. Zahodna Virginija ima že dolgo najvišjo stopnjo smrtnosti zaradi prevelikega odmerka opioidov v ZDA. V e-poštnih sporočilih so se direktorji podjetja AmerisourceBergen iz ljudi, ki so postali odvisni od opioidov pa tudi delov države, ki jih je epidemija opioidov najbolj prizadela, celo norčevali. Označevali so jih za "pillbillies", kar bi v Sloveniji prevedli v poslabševalnico "hribov'c" in s tem namigovali na to, da so "neumni". Ko so v Kentuckyju sprejeli nove predpise glede pisnega predpisovanja zdravil so na primer zapisali: "Zgleda se je eden od 'hribovcev' naučil brati". "V kakšnem svetu živimo, da bodo podjetja plačala, a krivde ne bodo priznala?" Joseph Rice, eden od odvetnikov, ki je vodil pogajanja v imenu skoraj 3.000 zveznih držav in občin, ki tožijo industrijo drog, je dejal, da ga dejstvo, da se podjetja še naprej izogibajo priznanju krivde, ne skrbi. Bolj pomembno se mu zdi, da bo sporazum, ki so ga podpisali v sredo, skupnosti, ki denar za odpravljanje posledic epidemije opioidov nujno potrebuje, prinesel milijarde dolarjev. "Mislim, da ni pomembno," je dejal o javnem prevzemanju odgovornosti. "Nek prevzem odgovornosti je vendarle videti. Podjetja delajo spremembe na področju poslovanja, saj so prepoznala, da njihov način poslovanja v preteklosti ni bil ustrezen. Niti ni bil varen. To kar se je dogajalo želimo odpraviti," je dejal. "Toda ali bi jih morali priliti, da bi na sodišču priznali krivdo. Ne, to ni bilo potrebno," je dodal. Ed Bisch, čigar sin je umrl zaradi prevelikega odmerka zdravila OxyContin, ima drugačno mnenje. Ne zdi se mu dovolj, da so korporacije dejale, da bodo popravile svoje vedenje. "So vsi enostavno sprejeli, da bodo ta podjetja plačala nekaj milijard, ampak hkrati ne bodo priznala, da so karkoli storila narobe? V kakšnem svetu živimo, da je ljudem to dovolj?" je dejal.

Podjetje Purdue Pharma se želi plačilu izogniti s stečajem Hudih kritik je deležno tudi podjetje Purdue Pharma, ki se želi plačilu izogniti s stečajem. Podjetje je bilo zaradi prodaje svojega močnega protibolečinskega zdravila OxyContin, za katerega velja, da je sprožil epidemijo opioidov, že dvakrat obsojeno na zvezdni ravni. V načrtu stečaja je zapisano, da morajo lastniki Purdueja, člani multimilijarderjev Sackler, plačati 4,5 milijarde dolarjev, po tem pa so izvzeti iz vseh nadaljnjih sodnih postopkov. V začetku tega meseca je upravitelj ameriškega pravosodnega ministrstva William Harrington, ki nadzoruje zvezni sistem stečajev, Sacklerjeve obtožil, da so zlorabili postopek, da bi se izognili odgovornosti za "domnevno kršitev pri pripravi in ohranjanju dobička ene najhujših javnozdravstvenih kriz v zgodovini ZDA". Harrington je dejal, da bi stečajni posel pomenil, da bi družine, ki jih je prizadela epidemija opioidiov, lahko prejele le 3.500 dolarjev odškodnine. Sacklersovi pa bi na drugi strani od OxyContina še vedno lahko obdržali nekaj milijard dolarjev dobička. Ameriška odvetnica iz New Yorka Audrey Strauss je dejala, da ta stečajni načrt krši ustavno pravico tožnikov, da se njihove primere obravnava na sodišču. Senatorka Elizabeth Warren pa se bori za vzpostavitev zakonodaje, ki bi posameznikom preprečila uporabo stečaja podjetja, ki jim daje zaščito pred sodnimi postopki, razen če ne bi tudi sami razglasili osebnega stečaja.