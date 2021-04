Epidemija podaljšana za 30 dni, s ponedeljkom znova odprte vse trgovine

Vlada je na dopisni seji sprejela nov načrt sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in podaljšala epidemijo za 30 dni. Odpravila je policijsko uro, še naprej pa velja prepoved zbiranja in prireditev ter prehajanje med regijami. Spremembe so tudi pri izjemah za vstop v državo. S ponedeljkom se odpirajo vse trgovine, prav tako tudi številne storitve.

Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z novim koronavirusom po mnenju vlade zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, zato se epidemija podaljša za 30 dni.

Uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je odslej obvezna le v primeru, ko ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva. Prav tako maske ni potrebno nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj treh metrov. Uporaba mask v zaprtih prostorih je obvezna.

Vlada je podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj. Ta ukrep bo namreč tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi krize covida-19 soočajo z majhnim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev, ocenjuje vlada.

Spremenjen je tudi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. V vseh statističnih regijah Slovenije se tako določa izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov. S predlaganim odlokom se kot izjeme brez pogoja testa določa naslednje dejavnosti: - lekarne, - bencinske servise, - finančne storitve, - geodetske storitve, - pošto, - dostavne službe, - dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti, - gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela), - osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno, - čistilne servise in čistilnice, - servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles), - druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, - druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izjeme pod dodatnim pogojem testiranja: - opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, - storitve nepremičninskega posredovanja, - storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa), - individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, - individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), - storitve turističnih agencij, - storitve salonov za nego živali. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ. Športna vadba znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo: - vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj cca. 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni; - perspektivnim športnikom, gre za cca. 650 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate; - športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc; - poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba); - udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.

Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah. Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj dva metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih. Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem nivoju (članska, mladinska in kadetska), na evropskem (npr. evropski pokali) oziroma mednarodnem nivoju (npr. alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov) in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu. Spremembe pri izjemah za vstop v državo Vlada je v danes sprejetem v odloku o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 določila, da so za vstop v državo poleg testov PCR in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oz. izdanih v državah članicah EU oz. schengenskega območja, veljavni tudi testi oz. potrdila iz ZDA in Velike Britanije. Vlada je v odloku, sprejetem na današnji dopisni seji, med izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata testa PCR dodala akreditirane novinarje na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje. Prav tako je med izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata testa PCR ali hitrega testa namesto dnevnih delovnih migrantov dodala delovne migrante in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje. Po današnji dopisni seji vlade je nekaj sprememb tudi na rdečem seznamu držav. Avstrija je po novem v celoti rdeča, prav tako Danska, v Španiji pa so rdeče vse administrativne enote razen Extremadure, Galicije, Balearskih otokov, Murcie in Valencie.

Verski obredi so po vladnem odloku dovoljeni, če je mogoče zagotoviti minimalen možen stik med udeleženci, redno prezračevanje oz. ventilacijo objektov, razkuževanje rok in nošenje zaščitnih mask.

Od ponedeljka ne bo več policijske ure Nočne omejitve gibanja od ponedeljka ne bo več, medtem ko omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja. Med regijami bo prehod možen z negativnim testom PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, prav tako bodo lahko regije prehajali tisti, ki so bili cepljeni ali so covid-19 že preboleli v določenem obdobju pred opravljeno potjo. Prav tako bo možno regije, kot doslej, prehajati za odhod na delo, za nujna vzdrževalna dela ali pomoč osebi, ki jo potrebuje, izjema velja tudi za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba. Še vedno bo prepovedano zbiranje ljudi. Prepovedane ostajajo vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Vlada podaljšala ukrep glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mestih v organih državne uprave Predstojnikom organov državne uprave je vlada naložila, da v obdobju od vključno 12. aprila 2020 do vključno 18. aprila 2021 zagotovijo, da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev. Hkrati je priporočila, da javni uslužbenci, pri katerih delovni proces ne omogoča izvajanja delovnih nalog od doma, koristijo letni dopust ali presežek ur. Javne uslužbence, ki v tem obdobju ne bodo izrabili letnega dopusta ali morebitne druge upravičene odsotnosti, se napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon. Enakko ravnanje vlada priporoča tudi drugim delodajalcem v javnem sektorju, če jim to omogoča narava delovnega procesa. Logarjeva: Zagovarjali smo, da se ob koncu zaprtja vračamo na vladni semafor V oddaji 24UR ZVEČER je ukrepe predstavila dr. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine. Na vprašanje, zakaj se je vlada odločila po zaprtju za milejše ukrepe, je odgovorila, da je svetovalna skupina zagovarjala, da se ob koncu 11-dnevnega zaprtja vrnemo na vladni semafor. Okužbe so sicer še vedno v porastu, v času zaprtja pa, kot je poudarila Logarjeva, niso pričakovali bistvenega izboljšanja. Cilj je bil predvsem, da ne preidemo v črno fazo in da omilimo eksponentno rast. Glede nošnje zaščitnih mask je spomnila, da so v zaprtih prostorih še vedno obvezne. V odprtih prostorih, še posebej v mestnih središčih, kjer je gostota ljudi večja, Logarjeva priporoča nošenje mask. Če se na eni strani odpirajo frizerji, pralnice, delavnice, trgovine, gostinski lokali ostajajo zaprti, četudi so raziskave pokazale, da je na prostem minimalna nevarnost prenosa okužbe. Logarjeva se z raziskavami strinja, a poudarja, da je treba upoštevati tudi trajanje stika. V svetovalni skupini so predlagali odprtje teras gostinskih lokalov v oranžni fazi, kar pa je vlada tudi sprejela.