'Epidemija v Sloveniji morebiti začenja uhajati izpod nadzora'

Ob tem so na IJS izdelali štiri scenarije razvoja epidemije, ki so odvisni od vrednosti efektivnega reprodukcijskega števila. Če bo to število ena, kar pomeni, da bo en okuženi naprej širil virus na eno osebo, bo število umrlih do konca septembra naraslo na nekaj manj kot 150, število hospitaliziranih bo ostalo pod 25, na intenzivni terapiji pa pod 10.

Če pa bo reprodukcijsko število 1,5, kolikor znaša tridnevno povprečje, pa bi bilo na intenzivni terapiji okoli 75 bolnikov. Skupno število 200 smrti bi presegli že sredi septembra, medtem bi bilo že v drugem tednu septembra hospitaliziranih več kot 200 bolnikov s covidom-19 hkrati.

Kot navajajo na IJS, bi bilo dobro spraviti reprodukcijsko število spet pod ena, kar bi pomenilo, da epidemija ugaša.

"Glede na število pozitivnih testov je za zdaj v drugem valu število hospitaliziranih, na intenzivni in umrlih za vsako kategorijo približno 70 odstotkov manjše kot v prvem valu, predvidoma zaradi mlajše starostne strukture potrjeno okuženih," so še zapisali.

Zdravniška zbornica: Smo v kritični fazi širjenja okužb

V zdravniški zbornici so v imenu zdravnikov in zobozdravnikov pošilali poziv prebivalcem in prebivalkam Slovenije k zelo odgovornemu in zaščitnemu ravnanju – da nam epidemija ne bi ušla izpod nadzora, saj smo v zelo kritični fazi širjenja okužb z COVID-19.

"Vsak dan znova spoznavamo, da število novookuženih s koronavirusom narašča in da nove okužbe niso več povezane samo z vnosi iz tujine, imamo spet dve žarišči v domovih za starejše. Vse to nas zdravnike in zobozdravnike zelo, zelo skrbi,"so zapisali v pozivu in dodali, da smo na točki, ko je nujno, da spet stopimo skupaj ter poskrbimo za to, da nam v prihodnjih tednih epidemija ne bi ušla izpod nadzora.

"Prosimo vas, da ste odgovorni in resnično poveste vse podatke o svojem zdravju in morebitnih tveganjih za okužbo vas ali vaših najbližjih pred obiskom zdravnika in zobozdravnika in ničesar ne zamolčite. Tako nam pomagate ščititi zdravstveni sistem in ohranjati delovanje vsake zdravstvene enote," so še pozvali.