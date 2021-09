Potočnik: Toliko izgorelih mladih zdravnikov še nisem videl

V Sloveniji so tako najprej množično pritrjevali preboldskemu ravnatelju, ki zanika obstoj virusa, potem so vdrli v stavbo RTV, kmalu zatem je zgorel zabojnik za testiranje v Kamniku, v sredo pa so se tudi protesti sprevrgli v nasilje.

Medtem pa nasprotniki vsega, ker je povezano s covidom-19, na družbenih omrežjih še naprej širijo raznorazne teorije zarote, od te, da virusa sploh ni, do tiste, da nam s testiranjem v telo vstavljajo antene, s cepljenjem pa da nas čipirajo, saj naj bi Bill Gates vsa cepiva opremil z mikročipi. Ob tem pa so nekateri tudi agresivni – grozijo na družbenih omrežjih, drugi pa so mesece nadlegovali zaposlene na javni televiziji in nato vdrli v studio.

"Dolžnost ljudi je, da se informirajo in tudi izberejo, katerim informacijam bodo verjeli"

"Težko mi je pri srcu. Konec koncev skušamo ljudem pomagati. V službo gremo z zavestjo, da pomagamo ljudem. Zelo sem presenečen, da je teh ljudi toliko. Gre za stvar, ki bi morala ljudi združevati, jih pa deli. Želel bi si videti več enotnosti in združevanja, saj želimo narediti nekaj dobrega," pravi zdravnik dr. Federico Potočnik, specializant infektologije iz celjske bolnišnice, ki že ves čas epidemije dela s covidnimi bolniki, v prvih bojnih vrstah.

"Ne bi rekel, da gre za nezaupanje v medicino ali pa zdravnike, ker ljudje še vedno obiskujejo zdravnike. Ampak gre za pretirano ali pa obsedeno zaupanje v teorije zarote. Videti je, da te ljudi združuje želja, da so del nečesa večjega, da so odkrili nekaj, kar smo vsi infektologi tega sveta spregledali, ali pa molčimo in ne želimo povedati," je dejal in dodal, da so zgrešene in tudi škodljive.

"Še vsak, ki sem ga vprašal, je rekel, da mu je bilo žal, da se ni cepil"

Zatrdil je, da virus obstaja in da so dokazi za obstoj virusa neizpodbitni. "Toda več kot informirati ne moremo. Dolžnost ljudi je, da se informirajo, da preberejo stvari in tudi izberejo, katerim informacijam bodo verjeli. Ali bodo verjeli stroki, preverjenim informacijam ali pa bodo verjeli teorijam zarote. To je njihova izbira," je dodal.

"Še vsak, ki sem ga vprašal, je rekel, da mu je bilo žal, da se ni cepil," je dejal Potočnik. Pojasnil je, da sicer prihaja do nenavadnih situacij na urgentnem bloku. "V enem delu stavbe so covidni bolniki, ki potrebujejo kisik in jim je težko. Dihalna stiska je težka stvar. Par metrov stran pa so ljudje prepovedovali, da bi cepili njihove ranljive svojce," razlaga.