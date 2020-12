Epidemiolog Fafangel zapušča vladno strokovno skupino

Fafangel je eden ključnih mož pri prepoznavanju in odločanju glede ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Sredi novembra je bil Fafangel osrednji gost oddaje 24UR Fokus. Takrat je dejal, da se epidemije ne da čisto nadzorovati, razen če popolnoma zapreš družbo, kar seveda prinaša druge slabe stvari. "Kupujemo čas z vsemi ukrepi, še vedno pa je treba testirati, testirati, testirati, to je še vedno paradigma. Ne gre le za to, da prižgeš luč, gre tudi za to, da najdeš bolne in jih izoliraš. Še vedno pa samo zaviramo. Luč, ki se je prižgala na koncu tunela, ni epidemiološka, saj je to stanje temno ... luč je cepljenje. Ta trenutek ni več tako dolgo, zdaj moramo stisniti," je dejal.