Epidemiologi ne bodo več iskali stikov okuženih, to bodo zdaj morali narediti okuženi

Kot so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kapacitete epidemiološke službe namreč niso neomejene. Čeprav so zmogljivosti v zadnjih mesecih povečali in trenutno lahko obravnavajo okoli 350 primerov dnevno, kar je 10-krat več kot v spomladanskem obdobju, se povečuje število oseb s potrjeno okužbo, ki jih obravnavajo z zamikom.

Zjutraj je bilo tako še dobrih 1300 oseb s potrjeno okužbo, ki jih epidemiološka služba še ni obravnavala.

Tako bo epidemiološka služba NIJZ od sobote še vedno vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo preko telefona, ji podala informacije o poteku izolacije in izdala kodo za aktivacijo v aplikaciji #OstaniZdrav. Oseba s potrjeno okužbo bo prejela tudi navodila, naj sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku, in jim posreduje navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.

Tako epidemiološka služba od sobote ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov, kar pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene.

Ne glede na spremenjen protokol epidemiološka služba nadaljuje s svojim delom in še naprej zagotavlja tudi vse ključne epidemiološke podatke, ki predstavljajo pomembno podlago za odločitve in sprejemanje ukrepov, so še sporočili z NIJZ.