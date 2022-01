Epidemiologi soglašajo s skrajšanjem karantene na sedem dni

O tem, da se po vzoru nekaterih drugih držav razmišlja o skrajševanju trajanja karanten tudi pri nas, je v ponedeljek povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Kot je dejal, se v prihodnjem obdobju pričakuje večje število okužb z novim koronavirusom, s tem pa tudi večje število karanten, kar bi lahko pomembno vplivalo na procese v družbi.

In okužbe res rastejo, v torek so potrdili 4068 okužb, teden prej 1863. Vzrok za povečanje števila okužb so novoletna praznovanja in večja nalezljivost različice omikron, ki se širi po državi in počasi izpodriva doslej prevladujočo različico delta. O širjenju omikrona naj bi danes spregovorili na novinarski konferenci, na kateri bo predvidoma sodeloval minister Poklukar.

V svetovalni skupini za covid-19 so sicer za skrajšanje karantene na pet dni. Kot je v ponedeljek povedala vodja skupine Mateja Logar, naj bi bila inkubacijska doba v primeru različice omikron krajša od treh dni, tako bi bili odslej okuženi v karanteni pet dni, šesti dan bi opravili test, če bi bil test negativen pa bi se – ob dosledni uporabi mask – lahko vrnili v normalno življenje.