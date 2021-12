Epidemiologi tudi tretjič proti uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19

Epidemiologi NIJZ pod vodstvom Maria Fafangla so v sredo že tretjič razpravljali o možnosti obveznega cepljenja prebivalstva proti covidu-19. Prvič so to storili 16., nato pa še 26. septembra. Sprva so ocenili, da je uvedba obveznega cepljenja preuranjena, saj da je najprej treba počakati učinke uvedbe pogoja PCT (prebolelosti, cepljenosti in testiranosti). Slaba dva tedna pozneje pa so izpostavili pomislek, ali bi se ob uvedbi obveznega cepljenja dejansko povečala precepljenost.

"Obveznost cepljenja še ne pomeni, da se bo prebivalstvo za cepljenje v zadostni meri odločilo. Poskus uvedbe obveznega cepljenja proti covid-19 bo lahko povzročil neugoden družbeni odziv in odklonilen odnos do vseh cepljenj in drugih javno zdravstvenih ukrepov," so zapisali direktorju NIJZ Milan Kreku. Uvedbi obveznega cepljenja ni naklonjen niti strokovni svet NIJZ.

In zakaj je mnenje NIJZ glede možnosti obveznega cepljenja sploh pomembno? To je namreč inštitucija, ki po zakonu o nalezljivih boleznih predlaga, da se posamezno bolezen uvrsti na seznam tistih, za katere se izvajajo posebni ukrepi, med njimi tudi obvezno cepljenje. Ni pa v zakonu navedeno, kateri del NIJZ mora podati tak predlog. Tako bi se denimo teoretično lahko zgodilo, da bi se za takšno potezo odločil kar direktor NIJZ Krek.

Vse več pozivov k uvedbi obveznega cepljenja

V zadnjem času so se sicer okrepile pobude in pozivi k uvedbi obveznega cepljenja. Nazadnje je to storil strokovni svet UKC Ljubljana v sredo. Kot so zapisali, so takšno odločitev so sprejeli zaradi interesa in trpljenja vseh covidnih in necovidnih bolnikov, ki traja dve leti in mu ni videti konca. K uvedbi obveznega cepljenja so v preteklosti pozvali tudi v Slovenskem zdravniškem društvu, k razmisleku o takšni odločitvi je večkrat pozvala tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.