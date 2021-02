Epidemiologi za odpravo prepovedi gibanja med regijami in občinami

Slovenija je med državami, v katerih so šole zaprte najdlje časa. Ukrep zbuja vse več pomislekov, očitno pa mu niso najbolj naklonjeni niti v epidemioloških službah. Kot je na današnji vladni novinarski konferenci povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel , so vladi predlagali, naj ne glede na obarvanost regij odpre šole za vse učence do petega razreda. Na vprašanje, kdaj so to storili, pa je odgovoril, da je bilo " ustno to povedano že neštetokrat, zadnji dopis pa je bil iz prejšnjega meseca, zagotovo pa pred odpiranjem šol in pred prvim množičnim testiranjem ".

Prav tako so predlagali, naj se ukine omejitev gibanja med regijami in občinami. Dopis je bil sestavljen v ponedeljek, včeraj so predlog še enkrat predstavili odločevalcem, ki pa ga bodo – tako pravi Fafangel – obravnavali kasneje.

Razlog: ker je Slovenija majhna država, lahko že majhna nihanja v številu primerov povzročajo velika nihanja na semaforju, s katerim vlada prilagaja odziv na epidemijo. "Težava je, ker epidemiološki kazalniki usmerjajo vladne ukrepe in vladni ukrepi šofirajo in omejujejo pravice prebivalstva do šolanja, do dela, do dejavnosti, do prehoda iz regij," je pojasnil Fafangel.

Glavni epidemiolog v državi sicer dvomi tudi v učinkovitost policijske ure, še enega ukrepa, ki že tri mesece in pol omejuje življenje Slovenk in Slovencev. "Sam vidim manjši učinek v omejitvah gibanja ponoči. Epidemiološki koncept tega je, da zmanjšamo nevarne interakcije. Ampak ta ukrep na papirju nima dobrih strokovnih podlag, da bi bil dejansko učinkovit," je dejal. "Limitiramo interakcije. Ampak kakšne, če imamo že druge ukrepe, ki zapirajo restavracije, imamo zaprte bare. To pomeni, da premikamo – in to je naša največja skrb – interakcije v notranje prostore na nenadzorovan način. In to je z vidika obvladovanja epidemije vprašljivo, še posebej, ko ukrep traja tako dolgo časa," je pojasnil.