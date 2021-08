Epidemiološka slika se slabša: ob 1396 PCR-testih 273 novih okužb

Znani so najnovejši podatki glede števila novih okužb z novim koronavirusom. Pristojni so včeraj opravili 1396 PCR-testiranj in potrdili 273 okužb. Delež pozitivnih testov tako znaša 19,55 odstotka. Opravili so tudi 16.131 hitrih antigenskih testov (HAGT), a pozitivne od sredine februarje še dodatno preverjajo z zanesljivejšimi testi PCR.

Število aktivnih primerov okužbe v dražbi po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) trenutno znaša 5067. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh je 237 (po podatkih Covid-19 Sledilnika sicer 240,5), povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa 418 (Sledilnika navaja 423,4).