Epidemiološke razmere se glede na zemljevid ECDC še naprej zaostrujejo

Oranžnih in zelenih območij, kjer je epidemiološka slika boljša, je še naprej vse manj. V celoti je oranžna le še Portugalska. Francija je oranžna in rdeča, Italija je večinsko oranžna, deli pa so rdeči oz. zeleni.

Vse več držav je obarvanih v temno rdečo. V celoti so temno rdeče poleg Slovenije med drugim Hrvaška, Madžarska, Nizozemska, Belgija, Baltske države, Avstrija, Češka in Slovaška. Skandinavske države so večinoma rdeče, deli pa so temno rdeči oz. oranžni.

Španija je na tokratnem zemljevidu siva, saj pri ECDC niso imeli na voljo vseh podatkov za analizo.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500.