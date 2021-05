Epidemiološke razmere v BiH so se stabilizirale, umirjajo se tudi na Hrvaškem

V zadnjih 24 urah so v BiH zabeležili 71 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 25 ljudi. Takšnih številk niso beležili že od lanskega julija. Ker se stanje v državi stabilizira, bodo začeli sproščati ukrepe. Razmere se umirjajo tudi na Hrvaškem, v Istri tako v zadnjih 24 urah niso zabeležili nobenega novega primera.

V Bosni in Hercegovini, ki je bila še pred enim mesecem v hudem primežu epidemije, so se razmere zdaj stabilizirale. Po tem, ko je bilo že dva dni zapored v BiH število dnevnih okužb z novim koronavirusom pod 100, so zdravstvene oblasti Federacije BiH priporočile dodatno odpravo omejitvenih ukrepov. V nedeljo so ob opravljenih 2400 testih poročali o 71 novih okužbah, umrlo je 25 covidnih bolnikov.

icon-expand Še v začetku aprila so v BiH zabeležili najvišje število okužb od začetka epidemije v tej državi, zdaj pa so se razmere stabilizirale FOTO: AP

Takšnih kazalcev niso zabeležili že od lanskega julija, medtem ko število okužb pada od sredine aprila, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Pomočnik ministra za zdravje Federacije BiH Goran Čerkez je dejal, da so sedanje razmere od začetka pandemije najboljše in da opogumljajo. V tej entiteti BiH so v nedeljo potrdili 66 okužb, incidenca pa je 26,5 okužbe na 100.000 prebivalcev. Krizni štab entitete je danes vladi Federacije BiH priporočil popolno odpravo nočne prepovedi gibanja, ki sedaj velja od 23. do 5. ure. V Republiki srbski te omejitve niso nikoli uvedli. Priporočili so tudi, da dovolijo zbiranje do 70 ljudi na prostem in do 30 v zaprtih prostorih gostinskih lokalov. Končno odločitev naj bi do konca tedna sprejela vlada entitete. Cepljenje proti covidu-19 medtem v državi še vedno zaostaja zaradi pomanjkanja cepiv.

Razmere se umirjajo tudi na Hrvaškem V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 116 novih primerov okužbe z virusom SARS-CoV-2. Število aktivnih primerov je tako na Hrvaškem skupno 5293. 1662 ljudi se zdravi v bolnišnici, od tega je 173 bolnikov na respiratorju. Umrlo pa je 30 ljudi. Največ okužb je v Zagrebu in okolici, v Istrski županiji pa niso zabeležili nobenih novih okužb. Številke so sicer nizke tudi zato, ker se ob koncu tedna testira manj ljudi. Pa vendarle od srede, ko so na Hrvaškem beležili več kot 1400 primerov, v zadnjih dneh opažajo upadanje primerov okužb. Na Hrvaškem sicer novo sproščanje epidemioloških ukrepov načrtujejo šele čez dva tedna. Takrat naj bi se odprle restavracije in klubi, prav tako naj bi znova dovolili koncerte in poroke, vendar le za obiskovalce s t. i. "zelenim digitalnim potrdilom". To bodo lahko pridobili tisti, ki so drugi odmerek cepiva prejeli pred 14 dnevi, tisti, ki so preboleli covid-19 (a od tega ni minilo več kot šest mesecev) in osebe z negativnim testom na novi koronavirus. Na Hrvaškem so sicer v petek presegli že milijon cepljenih oziroma 30 odstotkov odrasle populacije. V Srbiji 575 novih okužb V Srbiji je po uradnih podatkih v zadnjih 24 urah zaradi posledic covida-19 umrlo 15 ljudi. Od zadnjih podatkov so testirali 9329 oseb, pri tem pa so potrdili 575 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 2681 ljudi, od tega je 93 bolnikov na respiratorjih. Srbska premierka Ana Brnabić je dejala, da so epidemiološke razmere pod nadzorom, vendar pa je državljane pozvala, naj še naprej upoštevajo epidemiološke ukrepe in naj se cepijo. "Cepili smo nekaj več kot 42 odstotkov polnoletne populacije, upamo, da bomo do sredine junija cepili več kot 50 odstotkov polnoletne populacije. Učinek cepljenja v Srbiji je opazen, upada odstotek novih okužb glede na število testiranih," je dejala Brnabićeva. Tudi v Srbiji torej v zadnjih tednih število okužb vztrajno upada. Še v začetku aprila so denimo dnevno beležili skoraj 4000 primerov okužbe. Sicer pa so od začetka epidemije v Srbiji potrdili skupno 707.033 primerov okužbe z novim koronavirusom.