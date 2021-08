Epidemiološke razmere v Franciji so zaradi koronavirusne različice delta vse težje, je poudaril francoski predsednik Emmanuel Macron. Razmere so najhujše na otokih Martinique in Guadeloupe v Karibskem morju. To je po Macronovih besedah dokaz, da se je treba cepiti, saj je precepljenost na teh otokih nizka.

Glede na podatke Univerze Johns Hopkins se je s koronavirusom po svetu okužilo že več kot 204 milijonov ljudi. Največ okužb so potrdili v ZDA (več kot 37 milijonov), Indiji (več kot 32 milijonov) in Braziliji (več kot 20 milijonov). Sledijo še Velika Britanija, Rusija in Francija. Po svetu je umrlo že več kot 429 tisoč covidnih bolnikov. Samo v zadnjih 28 dneh je umrlo 17.773 ljudi.

Macron: Epidemiološke razmere v Franciji vse težje "Zaradi vpliva različice delta so zdravstvene razmere vse težje," je ob začetku videokonferenčega posveta o epidemiji povedal francoski predsednik, ki je v svoji poletni rezidenci v Breganconu. "Zdravstvena kriza še ni končana, z virusom bomo živeli še dolgo," je dejal. Število okužb in hospitalizacij covidnih bolnikov se na francoskih čezmorskih ozemljih, kjer je precepljenost precej nižja kot v celinskem delu države, hitro povečuje. Razmere so najbolj skrb zbujajoče na antilskih otokih Martinique in Guadeloupe v Karibskem morju. Minister, pristojen za čezmorska ozemlja, Sebastien Lecornu je v torek povedal, da sedemdnevna incidenca na otoku Guadeloupe presega 1700 primerov na 100.000 prebivalcev, na otoku Martinique pa znaša 1165. "Na teh dveh ozemljih je precepljenost še vedno zelo nizka. Enaka je tretjini tiste v celinski Franciji. Cepljenih je zgolj 20 odstotkov starejših od 12 let, v celinskem delu države pa 66," je povedal Macron."Če smo potrebovali dokaz, da je cepljenje najboljši odgovor na različico delta, so Antili na žalost, če se lahko tako izrazim, kruti dokaz," je povedal. "Tam je eksplozija hude oblike bolezni. Razmere so dramatične in zahtevajo solidarnost celotnega naroda," je dejal. Lecornu se sicer mudi na obisku na Guadeloupu, kamor je z njim prispelo 274 zdravstvenih delavcev in 60 gasilcev. Tam bo treba zaradi slabih epidemioloških razmer vzpostaviti dodatnih sto postelj za intenzivno nego.

V francoski prestolnici in še nekaterih drugih mestih so sicer v nedeljo znova množično protestirali proti nekaterim covidnim ukrepom – skupno se je na ulice podalo skoraj četrt milijona ljudi. Protesti so večinoma minili mirno, po vsej državi so aretirali 35 ljudi. Protesti proti covidnemu potrdilu so potekali tudi v Italiji, a so bili precej manj množični.