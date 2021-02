Epidemioloških podatkov spet ni, o aktualnem stanju na novinarski konferenci

Epidemiološki podatki tudi danes zamujajo Aktualni podatki o okužbah, incidenci, številu umrlih, cepljenih in podobno, ki jih pristojni vsakodnevno sporočajo dopoldne, tudi danes zamujajo. Včeraj so bile vzrok "tehnične težave NIJZ", ki bi neuradno lahko bile povezane tudi z (lažno) pozitivnimi hitrimi antigenskimi testi, ki posledično vplivajo na celotno epidemiološko sliko posamične regije in s tem povezanimi ukrepi.