Dvig minimalne plače: nujen ukrep ali nova grožnja za delovna mesta?

Sindikati so na okopih, ideji o zamrznitvi minimalne plače ostro nasprotujejo in so že začeli s pripravami na vse oblike sindikalnega boja. Na drugi strani gospodarstvo, ranjeno zaradi koronske krize, opozarja, da podjetja ne bodo zmogla dodatnega bremena, zato gospodarska zbornica in obe združenji delodajalcev predlagajo, da bi minimalna plača tudi prihodnje leto znašala 940 evrov bruto.

Lidija Jerkičiz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je v oddaji 24UR ZVEČER poudarila, da bi gospodarstveniki ne glede na to, ali bi se znašli v epidemiji ali ne, nasprotovali dvigu minimalne plače. Spomnila je na leto 2018, ko je vlada sprejemala omenjeni zakon in "ko smo poslušali enake argumente kot danes". Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Sonja Šmucpa trdi, da si gospodarstvo tega resnično ne more privoščiti in da dvig minimalne plače ogroža delovna mesta. "Zamik za eno leto ne prizadene nikogar in ohranja številna delovna mesta," je prepričana Šmuceva. "Ne prizadene nikogar – razen vseh delavcev, ki dobivajo minimalne plače," pa ji je odvrnila Jerkičeva.

Kot je še opomnila predsednica svobodnih sindikatov, je minimalna plača vezana na minimalno oceno življenjskih stroškov, ki je v Sloveniji že od leta 2016 nismo posodobili, čeprav so se stroški v štirih letih zagotovo povečali. Šmuceva pa je izpostavila, da se bo ob dvigu minimalne plače denar, ki ga ima podjetje na voljo za plače, moral razporediti in ga bo "zmanjkalo za ostale".

