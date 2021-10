Estonija zaostruje ukrepe za zajezitev epidemije

Mladi, stari od 12 do 17 let, bodo morali od 1. novembra predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali negativnem izvidu na novi koronavirus, če bodo želeli sodelovati na dogodkih ali vstopiti v restavracije, lokale ter kulturne in športne ustanove. Pogoj PC morajo sicer že zdaj izpolnjevati vsi odrasli, po novem pa bodo morali Estonci ob covidnem potrdilu predložiti tudi osebno izkaznico.