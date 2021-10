'EU bo leta 2022 proizvedla več kot 3,5 milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19'

"Cepiva, proizvedena v EU, so bila izvožena v več kot 150 držav na vseh celinah, od Japonske do Turčije, od Združenega kraljestva do Nove Zelandije, od Južne Afrike do Brazilije," je dejala von der Leyenova in ob tem napovedala, da bo večina v prihodnjem letu proizvedenih cepiv dostavljena v tujino. Prav tako bodo v prihodnjih mesecih najrevnejšim državam namenili pol milijarde odmerkov, poročajo tuji mediji.

"V Afriko želimo prinesti tehnologijo mRNA," je dejala in dodala, da je unija dober napredek dosegla že v Senegalu, Ruandi in Južni Afriki. "Zdaj bomo sodelovali še z Gano, Egiptom, Marokom in Kenijo. Želimo, da bi afriške države postale bolj neodvisne pri proizvodnji cepiv," je še dodala.

Prav tako so se EU in druge bogate države, kot je dejala von der Leyenova, dogovorile, da bodo začele partnerstvo z Južno Afriko, da bi pospešile postopno odmikanje države od premoga. Pobudo naj bi sprožili na podnebnem vrhu COP26, ki bo potekal od 31. oktobra do 12. novembra v Glasgowu.