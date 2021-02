EU bo prejela dodatnih 200 milijonov odmerkov cepiva

Podjetji sta sporočili, da naj bi 200 milijonov odmerkov dostavili letos, od tega 75 milijonov v drugem četrtletju. Cepivo Pfizerja in BioNTecha je bilo prvo od treh do zdaj odobrenih za uporabo v EU, ki se spopada z očitki zaradi počasnega začetka kampanje cepljenja v primerjavi z državami, kot so Izrael, Velika Britanija in ZDA. Drugi dve, ki ju je odobrila EU, sta cepivi Moderne in AstraZenece.