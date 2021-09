EU in AstraZeneca končali spor glede dobave cepiva proti covidu-19

Dogovor predvideva trdno zavezo AstraZenece, da do konca tega leta članicam Unije dobavi 135 milijonov odmerkov cepiva, in sicer 60 milijonov do konca tretjega četrtletja in 75 milijonov do konca leta, preostalih 65 milijonov odmerkov pa do konca marca prihodnje leto, je sporočila Evropska komisija. Podjetje je do konca prve polovice tega leta EU dobavilo 100 milijonov odmerkov. Z dogovorom o dobavi preostalih odmerkov bi tako izpolnili cilj, opredeljen v pogodbi, ki sta jo EU in farmacevtska družba sklenili avgusta lani.

EU je sicer dosegla cilj o 70-odstotni precepljenosti odraslih, a med članicami so bistvene razlike glede odstotka cepljenih, zato nadaljnja razpoložljivost cepiv, tudi od AstraZenece, ostaja ključna, je poudarila evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides. Da je spor glede izvajanja pogodbe o dobavi cepiva končan, so sporočili tudi v podjetju. Izvršni podpredsednik Ruud Dobber je izrazil zadovoljstvo, da jim je uspelo doseči dogovor, ki omogoča napredek in sodelovanje z Evropsko komisijo pri premagovanju pandemije.