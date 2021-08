Evropska unija ZDA in pet drugih držav uvrstila na rdeči seznam

Omenjeni seznam je namenjen poenotenju potovalnih pravil po celotni EU, čeprav posameznih članic ne zavezuje k spoštovanju, saj te lahko same določajo svojo politiko ma mejah. Tako nekatere članice, na primer Nemčija in Belgija, ZDA že uvrščajo na rdeč seznam držav, kar pomeni obvezno testiranje in karanteno, medtem ko sosednji Francija in Nizozemska ZDA še vedno uvrščata med varne države.

Seznam je v veliki meri sestavljen na podlagi epidemiološke slike v vsaki državi. Korona statistika je tako v ZDA, Izraelu, Libanonu, Črni Gori, Severni Makedoniji in na Kosovu zaskrbljujoča.