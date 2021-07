EU je članicam dostavila dovolj cepiva za 70 odstotkov odraslih

"Ta konec tedna smo državam članicam dostavili dovolj cepiva, da lahko še ta mesec v celoti cepijo najmanj 70 odstotkov odraslega prebivalstva. Do jutri bo med vse evropske regije razdeljenih okoli 500 milijonov odmerkov," je povedala Ursula von der Leyen.

V okviru skupne nabave cepiv je EU članicam dobavila 320 milijonov odmerkov cepiva podjetij BioNTech in Pfizer, 84 milijonov odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca, 43 milijonov odmerkov Moderninega cepiva in 18 milijonov cepiva podjetja Johnson & Johnson, kažejo podatki Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC).