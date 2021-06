EU načrtuje nove sprostitve: Na belem seznamu še osem držav?

Trenutno so nekatere države EU odprle meje za ameriške popotnike, nekatere za samo cepljene ljudi, nekatere pa za vse Američane, z negativnimi rezultati testa PCR.

Na belem seznamu EU so bile že pred tem Avstralija, Izrael, Japonska, Nova Zelandija, Ruanda, Singapur, Južna Koreja in Tajska. Države je mogoče dodati, če so v zadnjih 14 dneh zabeležile manj kot 75 primerov okužb s covidom-19 na 100.000 prebivalcev. Po podatkih Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni pa v ZDA trenutno ta stopnja znaša 73,9.