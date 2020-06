EU naj bi odprla meje za 14 varnih tretjih držav

Na seznamu tretjih varnih držav so Alžirija, Avstralija, Kanada, Gruzija, Japonska, Črna gora, Maroko, Nova Zelandija, Ruanda, Srbija, Tajska, Tunizija, Urugvaj in Južna Koreja. Seznam bodo verjetno še dopolnili, poroča britanski BBC.

Evropska unija je sicer pripravljena na seznam dodati tudi Kitajsko, če bi kitajske oblasti v zameno dovolile vstop v državo prebivalcem Evropske unije.

Podrobnosti o seznamu in merilih za uvrstitev na seznam varnih tretjih držav bodo dokončali do torka opoldne, napovedujejo v Bruslju. Je pa seznam podprla kvalificirana večina držav članic.

Mediji so prejšnji teden navajali, da članice odločajo med dvema različnima seznamoma. Pri enem bi bil kriterij manj kot 16 primerov okužb s koronavirusom na 100.000 prebivalcev, pri drugem pa do 20 primerov okužb. O seznamu držav naj bi odločali vsakih 14 dni. Eden od kriterijev naj bi bila tudi recipročnost teh držav do državljanov EU.