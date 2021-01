Februarja naj bi v Slovenijo prispelo 110.000 odmerkov cepiva

V Sloveniji smo po besedah Janeza Janše doslej dobili nekaj več kot 76.000 odmerkov cepiva, večino smo jih porabili, gre pa za cepivi podjetij Pfizer/Biontech in Moderna. Februarja naj bi prispelo še 110.000 doz – vlada računa predvsem na dvojec Pfizer/Biontech, ki napoveduje, da bo iz tedna v teden še dodatno povečeval število odmerkov.

Slovenija bi morala dobiti še 80.000 doz cepiva AstraZeneca, a je dobava zaradi zapletov v proizvodnji in spora med Evropsko unijo in proizvajalcem pod vprašajem. Te doze za zdaj zato niso vključene v načrt cepljenja in bodo v primeru dobave vključene dodatno, napoveduje predsednik vlade.