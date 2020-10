EU namenja 220 milijonov za čezmejni prevoz covid bolnikov

Zavzeli so se za skupen pristop k uporabi hitrih antigenskih testov s ciljem vzajemnega priznavanja teh testov, da bi tako zmanjšali negativne vplive pandemije na prosto gibanje ljudi, je še pojasnil.

Voditelji so se danes osredotočili na testiranje in sledenje stikom okuženih z novim koronavirusom ter na cepljenje. Izmenjali so izkušnje in se pogovorili o tem, kako si lahko med seboj pomagajo, je povedal Michel.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je po vrhu kot temeljno politično sporočilo izpostavil enotnost, saj da so vsi v istem čolnu. Solidarnost je zdaj pomembnejša kot kdaj koli, je še poudaril.

Voditelji so se zavzeli tudi za skupen pristop k cepljenju, pri čemer Michel izpostavlja potrebo po zagotovitvi pravične razdelitve cepiv, ko bodo ta na voljo, usklajeno opredelitev prednostnih skupin, zagotovitev ustrezne logistike in primerno obveščanje.

Predsednica Evropske komisije je med ključnimi sporočili za voditelje izpostavila to, da naj bolje izmenjujejo podatke, izkušnje in analize, naj zagotovijo učinkovitejše testiranje in sledenje stikom okuženih ter naj opredelijo skupen pristop k cepljenju.

Tako je ponovila sporočila, ki jih je poudarila na sredini novinarski konferenci, na kateri je predstavila nov sveženj predlogov za okrepitev sodelovanja v prizadevanjih za zajezitev novega koronavirusa, ki so bili izhodišče za današnjo razpravo.

Cilj je, da se do konca leta uvede usklajene obrazce za lokalizacijo potnikov, ki se zdaj uporabljajo v enajstih državah, a so neusklajeni. Potovanj sicer za zdaj ne priporočajo, a dobro je, da so ti obrazci na voljo, ko se bo spet več potovalo, je pojasnila.

Glede zapiranja notranjih mej je predsednica dejala, da so se iz prvega vala naučili, da to ni primeren odziv, tako da je pristop sedaj drugačen. Tudi več voditeljev se je danes izrecno izreklo proti zapiranju notranjih mej.

Dejala je tudi, da Unija vodi pogovore s še štirimi podjetji, ki razvijajo cepivo proti novemu koronavirusu, da bi zagotovila zadostno število odmerkov, poroča Reuters. Unija je sicer že sklenila dogovore za nakup cepiva s tremi farmacevtskimi podjetji, AstraZeneca, Sanofi in Johnson & Johnson.

Von der Leynova je sicer že včeraj dejala , da bi EU lahko imela - po skrajno najboljšem scenariju, ki vključuje predpostavko, da je uspešen vsak kandidat za cepiva, ki jih razvijajo podjetja, s katerimi sodeluje EU - v prihodnjem letu 1,2 milijarde odmerkov cepiv. Oziroma od 20 do 50 milijonov odmerkov cepiv na mesec. Pri tem je izpostavila zavedanje, da ne bo vsak kandidat uspešen.