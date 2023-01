EU ne bo uvedla obveznega testiranje potnikov iz Kitajske na covid-19

EU potnikom, ki prihajajo iz Kitajske, priporoča testiranje na covid-19 in nošenje mask na letalih, je po srečanju zdravstvenih strokovnjakov iz držav članic v Bruslju sporočilo švedsko predsedstvo. EU tako zaenkrat ni uvedla obveznega testiranja in obveznega nošenje mask na letalih za potnike na poletih na Kitajsko in iz nje.

Švedska je sicer danes znova pozvala članice EU, da uvedejo obvezno testiranje in obvezno nošenje zaščitnih mask, vendar na današnjem sestanku glede tega ni bilo soglasja. Zato so bila sprejeta le priporočila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupina bo ukrepe znova pregledala sredi meseca.