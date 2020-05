EU ne razvija vseevropske aplikacije za sledenje, temveč vseevropski pristop

Aplikacije morajo slediti skupnemu pristopu, ko gre za vzpostavljanje povezave z napravami v bližini. Prav tako mora biti omogočeno, da uporabnike obveščajo v jeziku, ki ga razumejo. Smernice za povezljivost torej temeljijo na skupnem naboru orodij in meril, ki so ga države opredelile sredi aprila. Da bo mogoče izkoristiti ves potencial aplikacij za sledenje, je bistveno zagotoviti zaupanje ljudi, izpostavljajo v komisiji.

Vseevropski pristop temelji na skupnem naboru orodij in meril ter smernicah za zagotavljanje varstva podatkov, opredeljenih sredi aprila, ter na skupnih smernicah za povezljivost aplikacij, sprejetih sredi maja. To je skupen evropski okvir za razvoj aplikacij. Smernice za povezljivost določajo minimalne zahteve za zagotavljanje komunikacije med odobrenimi aplikacijami, tako da se lahko uporabnike obvešča o stikih z okuženimi ne glede na to, kje v Evropi so in katero aplikacijo uporabljajo.

Zato aplikacije morajo biti prostovoljne in spoštovati zasebnost uporabnikov. Aplikacije naj bi ljudi, ki so bili določen čas v bližini okužene osebe, opozarjale, naj se testirajo ali samoizolirajo, ne da bi razkrile identiteto okužene osebe. Uporaba aplikacij mora biti prostovoljna in časovno omejena na čas trajanja pandemije. Temeljiti mora na anonimiziranih podatkih. Uporabljala naj bi se tehnologija bluetooth, ki ne omogoča sledenja lokacij posameznikov.

Članice se sicer same odločijo glede uporabe aplikacije za sledenje stikom okuženih kot dopolnilo siceršnjemu sledenju, ki ga opravljajo zdravstvene oblasti. Z vzpostavitvijo aplikacije se članice zavežejo, da bodo spoštovale skupen evropski pristop. Članica lahko kopira aplikacijo, ki so jo razvili v drugi državi. V okviru evropskega pristopa se tudi priporoča odprtokodni sistem za aplikacije, tako da lahko drugi vidijo njihovo zasnovo in predlagajo izboljšave.

V dokumentu, ki opredeljuje skupni nabor orodij, je zapisano, da se v podporo transparentnosti in povezljivosti spodbuja in tudi močno priporoča objava in delitev izvorne kode ter medsebojno pregledovanje aplikacij nacionalnih oblasti. V komisiji izpostavljajo, da je povezljivost aplikacij ključna za to, da bo res mogoče zagotoviti široko uporabo v podporo pri rahljanju omejitev zaradi pandemije novega koronavirusa.