EU o usklajenem odgovoru na nov sev koronavirusa v Veliki Britaniji

Nemčija, Francija in Italija so že ukinile lete iz Velike Britanije, prav tako so ustavili železniški promet v Evrotunelu. Tudi Kanada se je odločila za prepoved letov iz VB.

Nov sev koronavirusa je tudi do 70-odstotkov bolj prenosljiv, pravijo zdravstveni strokovnjaki, a dokazov, da je tudi bolj smrtonosen, ni. Prav tako ni dokazov, da bi na cepiva reagiral drugače.

Britanski zdravstveni minister Matt Hancock je dejal, da je nov sev 'ušel izpod nadzora', medtem pa Danska, Italija in Nizozemska že poročajo, da so ga zaznali tudi pri njih. Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) je pozval zdravstvene oblasti in laboratorije evropskih držav, naj podrobno analizirajo novi sev virusa in poskušajo odkriti njegovo pojavnost in širjenje.

Premier Boris Johnsonpa je za danes sklical sestanek vladnega urada za izredne razmere, na katerem bodo razpravljali predvsem o mednarodnem prometu, še posebej tovornem. Za London in jugovzhodno Anglijo je Johnson sicer odredil zaprtje javnega življenja in uvedel stroge ukrepe za omejitev širjenja virusa vsaj do konca božično-novoletnih praznikov. Ukrepi zadevajo 16 milijonov ljudi. Ljudje se tako ne bodo smeli več družiti z drugimi ljudmi, razen tistimi iz lastnega gospodinjstva. Vse trgovine in lokali so zaprti, razen trgovin z nujnimi potrebščinami.

Za danes je sicer pričakovati tudi, da bo Evropska agencija za zdravila (EMA) odobrila cepivo Pfizerja in BioNTecha proti covidu-19, ki ga že uporabljajo v Veliki Britaniji in ZDA.