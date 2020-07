Zdravilo remdesivir za 30.000 bolnikov s covidom-19 od avgusta v EU

V Evropski uniji bodo od avgusta na voljo nove zaloge zdravila remdesivir, ki se je izkazalo za učinkovito v boju proti novemu koronavirusu. Na voljo bo dovolj zdravil za 30.000 bolnikov s težjim potekom bolezni covid-19. Kolikšno količino bo prejela Slovenija, za zdaj še ni znano.

Evropska komisija je s farmacevtskim podjetjem Gilead podpisala pogodbo v višini 63 milijonov evrov za zagotovitev odmerkov zdravila Veklury, ki je trgovska znamka za remdesivir. S tem so državam članicam EU in Združenemu kraljestvu zagotovili zdravila za skupno okoli 30.000 bolnikov s hudimi simptomi covida-19, so danes sporočili iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Veklury je bilo prvo zdravilo za zdravljenje bolezni covid-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje na ravni EU. Vendar bo še naprej pod nadzorom EU, da bi zagotovili varnost.

Nove zaloge zdravila bodo v EU na voljo z začetkom avgusta in bodo na razpolago za pokrivanje najnujnejših potreb. Nakup pa se bo financiral iz instrumenta za nujno pomoč. Omenjena zaloga bo pripomogla k pokrivanju sedanjih potreb v naslednjih nekaj mesecih, hkrati pa bodo zagotovili pravično razdelitev na ravni EU. Količine se bodo delile na podlagi ključa za dodelitev, pri čemer bodo upoštevani nasveti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Koliko zdravila bo dobila Slovenija, za zdaj tako še ni znano.

Nove zaloge remdesivirja bodo v EU od začetka avgusta

Kot je povedala evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides, si je komisija v zadnjih tednih s podjetjem Gilead prizadevala doseči sporazum za zagotavljanje dobave zalog omenjenega zdravila. "Včeraj, manj kot mesec dni po izdaji dovoljenja za zdravilo remdesivir, je bila podpisana pogodba, ki bo omogočila dobavo zdravil od začetka avgusta za tisoče bolnikov. Komisija si na vso moč prizadeva zagotoviti dostop do varnih in učinkovitih zdravil ter podpira razvoj cepiv proti koronavirusu. Včerajšnji sporazum je še en pomemben korak naprej v našem boju proti tej bolezni,“ je poudarila.

Podjetje Gilead mora Evropski agenciji za zdravila do decembra 2020 predložiti končna poročila o študijah za zdravilo remdesivir kot del pogojev, ki jih je treba izpolniti, da bi se pogojno dovoljenje za promet spremenilo v običajno dovoljenje za promet.