EU predlaga standardno veljavnost covidnega potrdila o cepljenju – devet mesecev

Pri predlogu devetih mesecev se upoštevajo usmeritve Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), naj se tretji oziroma poživitveni odmerek uporabi po šestih mesecih od prvega kroga cepljenja, in omogoča se dodatne tri mesece za ustrezno organiziranje nacionalnih cepilnih kampanj, so pojasnili v komisiji.

To v praksi pomeni, da imetniki covidnega potrdila o cepljenju tudi brez poživitvenega odmerka ne bi smeli imeti težav pri potovanju v Uniji v devetih mesecih od prejetja omenjenega potrdila. Zanje torej ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve pri potovanju, na primer zahteve po testih ali karanteni.