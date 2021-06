EU priporoča umik omejitev ob potovanju v Unijo za še nekaj držav

Že od prej so na seznamu držav, za prebivalce katerih EU priporoča odpravo omejitve na zunanjih mejah, Avstralija, Izrael, Japonska, Nova Zelandija, Ruanda, Singapur, Južna Koreja in Tajska. Pri Kitajski glede na priporočila pri odpravi omejitev velja načelo recipročnosti, kar pa ni več potrebno pri njenih posebnih upravnih območjih, Hongkongu in Macau.

Kriterije za določanje tretjih držav, za katere naj bi odpravili omejitve potovanj, je Evropska unija posodobila 20. maja. Zajemajo epidemiološko stanje in splošen odziv na epidemijo covida-19, pa tudi zanesljivost dostopnih informacij in virov podatkov. Seznam preučijo vsaka dva tedna in ga po potrebi posodobijo.