EU v predlogu WTO ni podprla odprave patentne zaščite cepiv proti covidu-19

"Trenutno je glavna težava pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti za hitro proizvodnjo zadostnih količin," je v izjavi zapisal podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. "Cilj mora biti zagotoviti, da so vse razpoložljive in ustrezne zmogljivosti po svetu uporabljene za proizvodnjo cepiv proti covidu-19," je dodal.

Komisija se je zavzela za povečanje proizvodnje cepiv in za to, da bodo države, ki najbolj potrebujejo cepiva, ta dobila po cenah, ki si jih lahko privoščijo. Članice WTO je Bruselj pozval, naj zagotovijo, da bodo cepiva in zdravila za covid-19 in njihove sestavine prosto prehajali meje.

Zavzeli so se za uporabo obveznih licenc v okviru obstoječih določil WTO glede intelektualne lastnine, ki že omogočajo fleksibilnost, ki je legitimna v času pandemije in jo je mogoče uporabiti, kjer je to potrebno.

EU je sicer maja izrazila ostro nasprotovanje stališču ZDA, ki so se zavzele za odpravo zaščite intelektualne lastnine za cepiva proti covidu-19. To sta sicer zahtevali Indija in Južna Afrika.