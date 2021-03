EU zagotavlja: proizvodnja Pfizerja hitrejša, zamud to četrtletje ne bo

Zaradi hitrejše proizvodnje Pfizerja to četrtletje ne bo zamud pri cepljenju, pravijo v EU.

Britansko-švedsko podjetje AstraZeneca je v petek sporočilo, da bo skušalo do konca marca uniji dobaviti 30 milijonov odmerkov, kar je precej manj od 90 milijonov, kolikor je za prvo četrtletje obljubilo v pogodbi. Pretekli mesec je napovedalo 40 milijonov odmerkov za to četrtletje.

"Dobra novica je, da kljub zamudam pri dobavi cepiva AstraZenece pri programu cepljenja v prvem četrtletju ne bo zamud," je povedal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton za francoski radio Europe 1 . "Pfizer proizvaja več, veliko več, kot je načrtoval, in nam bo dobavil več," je pojasnil.

Breton je dejal, da je ta zamuda nesprejemljiva, vendar zaenkrat ne nameravajo tožiti podjetja. Pojasnil je, da ima AstraZeneca težave s testiranjem, in njen odbor direktorjev pozval k ukrepanju.

Do te farmacevtske družbe je bila danes kritična tudi francoska ministrica za industrijo Agnes Pannier-Runacher, ki je dejala, da je zaradi zamud pri dobavi "zelo jezna". "Če se zavežete, da boste dobavili določeno količino /.../, potem je to vaša odgovornost. Odgovornost vodstva, upravnega odbora in podjetja," je povedala.

Dejala je še, da si evropske države prizadevajo za dialog z ZDA, kjer je 30 milijonov odmerkov AstraZenecinega cepiva, a ga ameriške oblasti še niso odobrile za uporabo. Tako ti odmerki čakajo v skladiščih.