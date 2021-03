EU zaostruje merila za odobritev izvoza cepiv proti covidu

Vzajemnost se bo merila z vprašanjem, ali ciljna država zakonsko ali kako drugače omejuje izvoz cepiv ali njihovih surovin. Sorazmernost pa z vprašanjem, ali so razmere v ciljni državi boljše ali slabše kot v EU, še zlasti epidemiološki položaj, stopnja cepljenih in dostop do cepiv.

Članice bodo pri preučitvi zaprosila preverile, ali izvoz ogroža varno oskrbo Unije s cepivi in njihovimi sestavinami. Da bi zagotovili jasno sliko trgovine s cepivi, bo mehanizem po novem vključeval tudi 17 držav, ki so bile doslej izvzete, med njimi Švico in države Zahodnega Balkana.

Proces določanja ostaja enak. Zaprosilo obravnavajo članice, pri čemer je mnenje Evropske komisije zavezujoče.