Europol razbil mrežo ponarejevalcev negativnih testov za novi koronavirus

Na pariškem letališču Charles de Gaulle so razbili mrežo ponarejevalcev, ki so potnikom prodajali ponarejena potrdila o negativnem testu na okužbo. V Veliki Britaniji so prijeli goljufe, ki so prodajali ponarejena potrdila za sto britanskih funtov (okoli 113 evrov). Decembra lani je španska policija prijela goljufa, ki je prodajal lažna potrdila o negativnem testu za 40 evrov, so sporočili iz Europola.

Europol je prejel tudi obveščevalne podatke, da organizirana kriminalna skupina Rathkeale Rovers domnevno uporablja aplikacijo na mobilnih telefonih, ki njenim članom omogoča ročno ponarejanje rezultatov testa.

Glede na razširjenost tehnoloških sredstev v obliki kakovostnih tiskalnikov in različne programske opreme lahko goljufi izdelajo visokokakovostne ponarejene ali lažne dokumente, so še opozorili.

Države članice EU so pozvali, naj Europol obvestijo o vseh kriminalnih dejavnostih v povezavi z lažno dokumentacijo o testih za okužbo z novim koronavirusom.